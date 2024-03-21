Жалоба Антиповых на передачу заводов ЧЭМК государству будет рассмотрена 27 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу экс-владельцев промышленной группы на базе "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) Юрия и Людмилы Антиповых, поданную в рамках дела о передаче государству заводов промгруппы.

"Дата и время судебного заседания - 27 марта 2024 года, 14.30 (время местное - ИФ), зал 511", - говорится в картотеке арбитражных дел.

В карточке дела не указано, какой судебный акт обжалуют Антиповы. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее суд назначил на эту же дату и время, в том же кабинете, рассмотрение апелляции АО "Компания Эталон" (один из ответчиков по делу, через него Антиповы владели предприятиями группы - ИФ) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 февраля об отказе в передаче дела на рассмотрение другого суда.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю промышленной группы ЧЭМК Юрию Антипову, его жене Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК и Генпрокуратуры, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

В рамках рассмотрения иска суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов.

В рамках разбирательства ответчики подали ряд заявлений и жалоб в Арбитражный суд Свердловской области, в том числе об отмене обеспечительных мер. Два таких ходатайства суд отклонил. Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционные заявления 5 марта, их суть не уточнялась.

14 марта Генпрокуратура подала к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и "Компании Эталон" иск о солидарном взыскании с них в пользу государства 25,83 млрд рублей. В частности, Генпрокуратура просит признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, в соответствии с которым Ю.Антипов "был освобожден от обязательств по возврату государственных средств" в размере 22,912 млрд рублей, процентов по ним в объеме 2,918 млрд рублей.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.