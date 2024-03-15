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Суд 1 апреля начнет рассмотрение иска к бывшим владельцам ЧЭМК на 25,8 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области назначил на 1 апреля заседание по иску Генпрокуратуры о солидарном взыскании в пользу государства 25,83 млрд рублей с бывших владельцев промгруппы на базе Челябинского электрометаллургического комбината (крупный производитель ферросплавов в России) - Юрия и Людмилы Антиповых, АО "Компания Эталон" и Михаила Антипова, говорится в картотеке арбитражных дел.

Также суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер.

Генпрокуратура подала иск к экс-владельцам группы ЧЭМК 14 марта. Она просит признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, в соответствии с которым Ю.Антипов "был освобожден от обязательств по возврату государственных средств" в размере 22,912 млрд рублей, процентов по ним - 2,918 млрд рублей. По мнению Генпрокуратуры, "прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности, осуществлено в ущерб публичным интересам".

Спорное соглашение Юрий Антипов заключил с АО "Урало-сибирская металлургическая компания" (УСМК, впоследствии была присоединена к "Компании Эталон" - ИФ), акциями которого владели А.Ю.Антипов, С.Ю.Антипов, М.Ю.Антипов, О.А.Береснев, А.В.Назаров, Е.А.Головина.

В обоснование иска Генпрокуратуры указала, что в период нахождения заводов группы ЧЭМК под контролем семьи Антиповых ими была "разработана незаконная схема по выводу средств с предприятий", в частности, входящие в группу АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы" (Кемеровская область), АО "Серовский завод ферросплавов" (Свердловская область) перечисляли в пользу принадлежащей Антиповым головной компании - УСМК денежные средства, которые в последующем под видом займов выдавались Юрию Антипову, который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца.

При этом, как отмечает Генпрокуратура, "стороны договоров заведомо не намеревались выполнять их условия, возвращать займы, а также причитающиеся проценты", "единственной целью заключения сделок являлось личное обогащение Антипова Ю.В., Антиповой Л.А., Антипова М.Ю. за счет государственного имущества, находящегося во владении предприятий, вывод средств и их последующая легализация".

"Обладая неограниченными полномочиями на заводах, он (Юрий Антипов - ИФ) обеспечил заключение 19.10.2022 с АО "Урало-сибирская металлургическая компания" соглашения о прощении долга (...) Безвозвратное изъятие значительных активов не позволило получить их государству в качестве дохода от деятельности заводов, произвести за счет них модернизацию производства, увеличить объем и качество выпускаемой продукции, повысить заработную плату работникам и реализовывать иные социальные программы на территории Кемеровской, Свердловской и Челябинской областей. В свою очередь Антипов Ю.В. на указанные средства обеспечивал содержание и финансирование членов своей семьи и иных доверенных и подконтрольных лиц, их бизнес-проекты, расположенные в Российской Федерации и за рубежом; осуществлял личные взаиморасчеты с партнерами и контрагентами, то есть совершал действия, направленные на легализацию незаконно полученного обогащения", - сказано в иске.

По данным суда, в частности, в качестве обеспечения иска арестовано все движимое и недвижимое имущество Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых, принадлежащие им доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги в пределах заявленной к взысканию суммы.

Также наложен арест на движимое (за исключением расчетов по налогам и сборам, соцвыплат) и недвижимое имущество входящих в группу ООО "Катав-Ивановский литейный завод" и ООО "МетАгломерат", принадлежащие им доли в уставных капиталах юрлиц и ценные бумаги. Кроме того, суд запретил учредителям и органам управления этих предприятий совершать любые действия и принимать решения, в том числе связанные со сделками по отчуждению активов, реорганизацией, ликвидацией этих юрлиц, выплатой дивидендов и вознаграждений управленцам.

Суд также запретил ФНС вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, смены единоличного исполнительного органа вышеуказанных ООО; Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии - регистрировать изменения в ЕГРН в отношении всех объектов недвижимого имущества ответчиков; также запрещено соответствующим ведомствам регистрировать любые изменения в отношении их транспортных средств.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Компания Эталон" истребовал в пользу государства акции трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

13-14 марта в ЕГРЮЛ были внесены записи о том, что владельцем 100% уставного капитала вышеуказанных предприятий стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом.

После вынесения решения судом первой инстанции Антиповы и АО "Компания Эталон" подали апелляционные жалобы в Арбитражный суд Свердловской области, их суть не раскрывалась.

Также "Компания Эталон" оспаривает отказ в передаче дела на рассмотрение суда другой юрисдикции. Эта апелляционная жалоба подана в 17 Арбитражный апелляционный суд, заседание по ней отложено на 27 марта.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. К Серовскому заводу ферросплавов в 2021 году было присоединено АО "Сарановская шахта Рудная" (пос. Сараны, Пермский край), которое занимается добычей и обогащением хромовых руд.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.

Генпрокуратура ЧЭМК Челябинская область Эталон Юрий Антипов Людмила Антипова
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