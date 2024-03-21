ФТС за январь-февраль перечислила в бюджет РФ 1,06 трлн рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-февраль 2024 года перечислила в бюджет 1 трлн 60 млрд рублей, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов.

За январь-февраль 2023 года ФТС перечислила в бюджет 782 млрд рублей.

"По платежам идет напряженно, но в целом неплохо. На сегодняшний день превысили 1 трлн 400 млрд рублей (перечисления - ИФ), подбираемся к 1,5 трлн рублей. План квартала, надеюсь, выполним. Январь - чуть больше (плана - ИФ) сделали, февраль - чуть меньше, то есть идем в рамках допустимых рабочих флуктуаций", - привел он оценку перечислений и за 2,5 месяца.

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2024 год является амбициозным и превышает 7 трлн рублей против 6,46 трлн рублей в 2023 году, сообщил ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.

Как сообщалось, ФТС в 2023 году перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.