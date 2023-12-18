ФТС перечислила в бюджет РФ более 6 трлн рублей

Годовой план в 6,46 трлн руб. будет перевыполнен, заявили в ведомстве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года перечислила в бюджет более 6 трлн рублей, плановое задание на год в 6,46 трлн рублей будет перевыполнено, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"Мы уже более 6 трлн рублей собрали. Пока план на год не выполнен, он составляет 6 трлн 464 млрд рублей. Но динамика последних дней показывает, что мы его, конечно, выполним и даже немного перевыполним", - сказал Давыдов в интервью телеканалу "Россия-24".

Как сообщалось, за 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7,156 трлн рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.