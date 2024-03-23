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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Мишустин назвал теракт в Crocus Сity Hall трагедией для всей страны

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что глубоко потрясен случившимся в Crocus Сity Hall, пообещал, что виновные обязательно понесут наказание.

"Это огромная трагедия для всей страны, и особенно для тех, кто потерял родных и близких. С тяжелой утратой невозможно смириться, она - невосполнима", - говорится сообщении в телеграм-канале кабинета министров.

"Обстоятельства произошедшего тщательно расследуются, и виновные обязательно понесут наказание", - пишет Мишустин.

Премьер подчеркнул, что "всем, кого затронул теракт, оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь".

Вечером 24 марта перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 115 человек погибли и более 100 пострадали.

В настоящее время, по данным МЧС, в здании осуществляется разбор завалов и проливка очагов возгорания на площади 500 кв.м.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Михаил Мишустин
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