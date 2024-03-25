Российские спецслужбы самостоятельно расследуют теракт в Crocus City Hall

С Западом они сейчас не контактируют, сказал Дмитрий Песков

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы самостоятельно расследуют теракт в Crocus City Hall, каких-либо контактов с западниками сейчас нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, предоставили ли западные страны какую-то помощь для расследования теракта в Москве, о которой заявляли после нападения.

"Нет, наши спецслужбы работают самостоятельно, сейчас ни о какой помощи речи не идет", - ответил Песков.

По его словам, президент провел много телефонных переговоров с коллегами.

"Высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом, - добавил Песков. - Каких-либо контактов с западниками сейчас нет".

Отвечая на уточняющий вопрос, предоставлялись ли Кремлю конкретные разведданные США, которые в марте предупреждали о готовящихся терактах в России или все ограничилось сообщением для американцев не посещать массовые мероприятия, он сказал: "Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужб - от спецслужбы к спецслужбе. Поэтому это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается".

Журналисты также сообщили Пескову, что в соцсетях многие задаются вопросом о том, как в самом защищенном городе России произошел такой теракт, и спросили его, не считают ли в Кремле, что произошедшее является провалом в работы спецслужб.

"В сети сейчас много всего и эмоционального, и истеричного, и провокационного. Понятно, что эта чудовищная трагедия вызывает очень много эмоций. Но, к сожалению, наш мир показывает, что ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма. Борьба с терроризмом - это постоянный процесс, который требует международного взаимодействия полноформатного. Но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом этого сотрудничества не то, что в полной мере, а ни в какой мере не ведется", - ответил он.

Пресс-секретаря президента спросили, считают ли в Кремле правдоподобной версию о причастности ИГИЛ (признана террористической и запрещена в России) к теракту и какие еще есть версии у российских властей.

"Вы задаете вопрос, связанный с ходом следствия, мы это никак не комментируем, не имеем на это права. Призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов", - ответил он.

На вопрос, почему российскими властями среди возможных организаторов теракта не упоминается ИГИЛ , представители которой, как сообщают СМИ, уже взяли на себя ответственность за нападение на Crocus City Hall, он ответил, что следствие продолжается.

"Пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия. Речь шла только о предварительных данных", - отметил Песков.