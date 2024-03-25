Второй арестованный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признал вину

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" гражданин Таджикистана Муродали Рачабализода признал вину, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Рачабализода признал вину", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье Басманный суд по ходатайству следствия отправил фигуранта в СИЗО до 22 мая.

На тот же срок суд арестовал еще одного фигуранта дела - Далерджона Мирзоева.

Фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

Мирзоев так же, как и Рачабализода, признал вину.

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайства об аресте еще двоих обвиняемых по делу о теракте - Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.

Все четверо, по версии следствия, были непосредственными участниками нападения на "Крокус Сити Холл".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.