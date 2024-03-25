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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте "Русала"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Один из рабочих, оказавшийся под завалами в результате обрушения породы на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "Русал") в Свердловской области, деблокирован и поднимается на поверхность для передачи врачам скорой помощи, сообщил "Интерфаксу" командир отряда филиала ФГУП "Военизированный горноспасательный отряд Урала" Игорь Куковякин.

"В 14:50 местного времени (12:50 по Москве - ИФ) пострадавший извлечен из-под завалов, живой. Ему оказана медицинская помощь. В сопровождении работника медицинской службы и горно-спасательного отделения направляется на поверхность для передачи специалистам скорой помощи, - сказал Куковякин.

По его словам, в шахте пострадавшему была оказана вся необходимая помощь медицинским работником. Какие именно травмы он получил, установят медики после того, как его поднимут на поверхность.

"По второму рабочему информации нет, поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил Куковякин.

Ранее сообщалось, что в понедельник на шахте АО "Севуралбокситруда" в Свердловской области в результате горного удара произошло обрушение породы, под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. Оба - местные жители.

В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействованы специалисты горно-спасательного отряда, а также их коллеги по шахте. Им удалось добраться до одного из проходчиков, он находился в сознании, велась его деблокировка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Русал Свердловская область
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