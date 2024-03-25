Спасенный из уральской шахты "Русала" рабочий находится в реанимации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Проходчик, которого удалось спасти из шахты "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "РусАл") в Свердловской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Он находится в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказал Горелых.

Он также отметил, что операция по спасению оказавшихся в беде проходчиков шахты длилась практически целый день.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР в свою очередь сообщила, что тело второго рабочего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти, а факту его смерти будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в понедельник на шахте АО "Севуралбокситруда" в Свердловской области в результате горного удара произошло обрушение породы, под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. Оба - местные жители.

Одного удалось извлечь из-под завалов живым, он находился в сознании. Второй был обнаружен мертвым.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).