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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом на шахте "Русала"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Инцидент на шахте "Кальинская" (Североуральск, Свердловская область) Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "РусАл"), где в результате обрушения породы под завалами оказались двое рабочих, расследуется в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

"По данному факту следственным отделом по городу Североуральск следственного управления СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)". - говорится в сообщении.

В РоссииРабочий, до которого добрались на шахте "Русала" на Урале, находится в сознанииЧитать подробнее

В пресс-службе также уточнили, что врачи оказывают помощь одному из рабочих, которого обнаружили живым. Второго рабочего пока ищут.

Ранее сообщалось, что в понедельник на шахте АО "Севуралбокситруда" в результате горного удара произошло обрушение породы. В результате инцидента, по информации пресс-службы регионального ГУ МВД, под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. Оба - местные жители.

В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействованы специалисты горно-спасательного отряда, а также их коллеги по шахте. Им удалось добраться до одного из проходчиков.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту ЧП.

Свердловская область Русал
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