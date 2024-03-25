Рабочий, до которого добрались на шахте "Русала" на Урале, находится в сознании

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Проходчик, операция по спасению которого идет в шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "Русал") в Свердловской области, находится в сознании, сообщил "Интерфаксу" командир отряда филиала ФГУП "Военизированный горноспасательный отряд Урала" Игорь Куковякин.

"Нормальное (состояние - ИФ). Он в сознании, разговаривает со спасателями и работниками шахты, которые производят разбор завалов", - сказал Куковякин.

Он также уточнил, что операция по деблокированию рабочего еще продолжается. По второму рабочему, который оказался под завалами в результате горного удара, информации нет.

Ранее сообщалось, что в понедельник на шахте АО "Севуралбокситруда" в Свердловской области в результате горного удара произошло обрушение породы. В результате инцидента под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. Оба - местные жители.

В полиции сообщали, что рабочие подают сигналы, стуча по трубам. В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействованы специалисты горно-спасательного отряда, а также их коллеги по шахте.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту ЧП.