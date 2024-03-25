Спасатели добрались до пострадавшего при обвале на шахте "Русала" на Урале

С ним установлен контакт

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Горноспасатели Североуральского военизированного горноспасательного отряда добрались до одного из пострадавших при обвале горной породы на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (Свердловская область, входит в ОК "Русал"), и проводят его деблокирование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Они разбирают завал для создания лаза.

Уточняется, что обрушение произошло на горизонте 1130 м. В спасательной операции задействованы 15 горноспасателей на 2 единицах спецтехники. Сил и средств на месте происшествия достаточно, считают в МЧС.

В ведомстве добавили, что обвал не сказался на работе предприятия: "Данное событие на работу шахты не повлияло, эвакуация смены шахты не проводилась".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Севуралбокситруда", с пострадавшим установлен контакт, ему оказывается первая медицинская помощь.

На шахте АО "Севуралбокситруда" 25 марта прошло обрушение породы. Под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. В полиции сообщали, что рабочие подают признаки жизни. В спасательной операции по их извлечению из-под земли задействовано 12 человек специального горно-спасательного отряда.