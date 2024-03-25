Следствие проверит работу систем оповещения о ЧС в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в Crocus City Hall проверит работоспособность в здании систем оповещения о чрезвычайных ситуациях и возможность зрителей быстро покинуть здание, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников Crocus City Hall, а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", - говорится в сообщении в телеграм-канале СКР.

Такое указание следственной группе, отметили в ведомстве, дал глава СКР Александр Бастрыкин на прошедшем совещании на месте теракта.

"В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов", - говорится в сообщении.

В СКР также добавили, что в рамках дела, в том числе по изъятым вещественным доказательствам, "назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, пострадали 182 человека. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).