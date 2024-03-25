Число регионов с высокими рисками мошенничества с ОСАГО сократилось с 12 до пяти

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось в 2023 году до 5 с 13 в 2022 году, сообщает Банк России по результатам анализа данных по регионам.

В опубликованном ЦБ выпуске "Мониторинга рисков недобросовестных действий в ОСАГО" отмечается, что на 1 января 2024 года в "красной" зоне повышенных рисков оставались Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня и Новосибирская область. Годом ранее к разряду регионов с самыми высокими рисками на дату 1 января 2023 года было отнесено на 7 регионов больше.

Из группы с повышенными рисками мошенничества в сфере ОСАГО вышли Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Алания, Бурятия, Хакасия, Приморский и Хабаровский края, а также Иркутская область.

К положительным тенденциям развития ситуации с проявлениями недобросовестных действий в сфере ОСАГО ЦБ относит не только сокращение числа регионов, отнесенных к зоне высоких рисков, но и "сокращение частоты страховых случаев в 75 субъектах РФ, в том числе в 58 из них - на 10% и более, в семи из которых - на 20% и более", делается вывод в мониторинге. Снижение риска недобросовестных действий наблюдалось в 22 регионах.

"Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила всего 3,1% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 6,3% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", - отмечает регулятор в мониторинге.

Как показал анализ ЦБ, "страховые выплаты по договорам ОСАГО превысили сборы страховых премий в 4 субъектах РФ: в республиках Дагестан и Ингушетия, в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках".

В общей сложности в 56 регионах отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за прошлый год. Наиболее существенное снижение риска недобросовестных действий было зафиксировано в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Иркутской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской и Мурманской областях, в республиках Хакасия, Бурятия, Марий Эл, Башкортостан, Калмыкия и Северная Осетия - Алания.

В меньшей степени уменьшение рисков отмечалось в Краснодарском и Алтайском краях, в республиках Татарстан, Мордовия и Адыгея.

Вместе с тем "требует внимания со стороны органов власти субъектов РФ", по мнению регулятора, "динамика рисков недобросовестных действий в ряде регионов, в том числе в республике Ингушетия и Курганской области". Еще в четырех субъектах РФ (Брянской и Томской областях, республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе) риски также выросли за период, но менее значительно, отмечает ЦБ.

Регионы покидают "красную" зону "благодаря действиям по борьбе с противоправными практиками, которые были определены по итогам проведенных Банком России межведомственных региональных совещаний", делает вывод регулятор.

Банк России в 2023 году принял участие более чем в 25 межведомственных совещаниях на тему противодействия мошеннической деятельности в ОСАГО. Региональный мониторинг рисков недобросовестных действий в обязательной "автогражданке" Банк России ведет с октября 2019 года и ежеквартально публикует его результаты на своем сайте. В документе анализируются такие показатели, как частота страховых случаев, средняя выплата и ее коэффициент.