Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суде зарегистрированы ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Аминчона Исломова, Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова", - заявили в пресс-службе.

Новость дополняется