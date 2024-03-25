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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суде зарегистрированы ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Аминчона Исломова, Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова", - заявили в пресс-службе.

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Москва Басманный суд Москвы
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