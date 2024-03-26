Москалькова заявила о недопустимости применения пыток к задержанным

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом", - сказала Москалькова журналистам.

Накануне на кадрах из зала суда, куда были доставлены исполнители теракта в концертном зале Crocus City Hall, признавшие свою вину, могли быть видны травмы, признаки насильственных действий, которые подозреваемые, вероятно, получили при задержании.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четырех фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Еще троих фигурантов - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова - суд арестовал на тот же срок в понедельник.