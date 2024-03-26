Среди ключевых задач прокуроров назван контроль за правами заключенных

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин среди ключевых задач органов прокуратуры назвал контроль за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы.

"Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства напомнил, что в 2023 году прокуроры поддерживали в судах гособвинение по более чем 700 тысяч дел. "Рассчитываю, что вы будете и впредь профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений", - отметил президент.