Суд взыскал со структуры Goldman Group 30,4 млн рублей в пользу Росбанка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края во вторник удовлетворил иск Росбанка к ООО "ТД "Мясничий" (входит в холдинг Goldman Group) о взыскании 30,4 млн рублей долга, говорится в материалах суда.

Как сообщалось, Росбанк подавал иск о взыскании долга по кредитному договору с данной "дочки"" холдинга в конце ноября прошлого года. В своем иске банк отмечал, что новости о финансовых проблемах холдинга Goldman Group и бегстве его бенефициара Романа Гольдмана свидетельствуют о недобросовестности ответчика и позволяют истцу полагать, что подконтрольные Гольдману компании предпринимают меры по сокрытию своего имущества и его отчуждения.

Ряд других дел о взыскании задолженностей с ТД "Мясничий", по мнению истца, также свидетельствуют о негативном финансовом состоянии ответчика и системном неисполнении обязательств перед кредиторами.

Сообщалось также, что в рамках данного иска суд удовлетворил ходатайство Росбанка об аресте имущества ответчика в пределах суммы долга. Однако, согласно материалам суда, позднее часть обеспечительных мер была отменена по ходатайствам нескольких собственников арестованной недвижимости, которой ТД "Мясничий" пользовался на правах аренды.

ООО ТД "Мясничий" зарегистрировано в Красноярске в 2014 году и занимается розничной торговлей мясом и мясными продуктами в составе Goldman Group. По итогам 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 137 млн рублей при выручке в 1,8 млрд рублей. Данные за 2023 года пока что отсутствуют.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

Как сообщалось, в отношении Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов составляет более 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих более миллиарда рублей, и о банкротстве. Кредиторами, не считая Росбанк, в частности, являются Сбербанк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка, Енисейский объединенный банк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга), на сотни миллионов рублей.