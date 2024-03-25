Бастрыкин заявил о признании вины всеми исполнителями теракта в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Четыре фигуранта, которые, по версии следствия, были исполнителями теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, признали вину и дали подробные показания, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

"Четверым исполнителям теракта предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления", - сказал Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в Crocus City Hall.

По его словам, следствие установило полную хронологию произошедших в день теракта событий. 22 марта в 18:54 "четверо преступников на легковом автомобиле "Рено" подъехали к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл", где стали дожидаться прибытия зрителей".

"В 19:58 террористы, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, находясь у здания "Крокус Сити Холл" открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям. Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста. Используя принесенный с собой в пластиковых бутылках бензин, они подожгли помещение и в 20:11 покинули здание", - сообщил Бастрыкин.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек.

На следующий день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.