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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

СК проверяет соответствие системы пожаротушения в Crocus нормам безопасности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в Crocus City Hall проверяет соответствие требованиям безопасности системы пожаротушения в этом концертном комплексе, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале Crocus City", - сказал глава СКР в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в Красногорске.

С этой целью, отметил он, "изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системой концертного зала".

Все изъятое, по словам Бастрыкина, направлено для исследования и изучения информации о режиме работы системы пожарной безопасности в момент совершения теракта. С участием экспертов изучается содержимое сервера системы пожарной безопасности, добавил он.

Кроме того, подчеркнул глава СКР, "для установления работоспособности и своевременности срабатывания системы противопожарной безопасности назначена пожарная техническая экспертиза".

Бастрыкин пояснил, в связи с чем назначены подобные экспертизы и исследования. "Из показаний очевидцев следует, что возгорание зрительного зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили привезенный с собой бензин на кресла и стены, и совершили поджог", - сказал глава СКР.

Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Александр Бастрыкин Красногорск Crocus City Hall
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