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Объявленный персоной нон грата сотрудник посольства России покинул Молдавию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства России в Молдавии, которого Кишинев 19 марта объявил персоной нон грата, покинул страну, сообщает российская дипмиссия.

Российский дипломат был объявлен персоной нон грата в знак протеста против открытия в Приднестровье избирательных участков для выборов президента России вопреки решению Кишинева. 19 марта посол России в Молдавии Олег Васнецов получил официальную ноту по этому поводу.

Во время выборов президента 17 марта в приднестровском регионе было открыто шесть избирательных участков для голосования - три в Тирасполе, а также по одному в Бендерах, Григориополе и Рыбнице. На них проголосовало более 46 тысяч граждан России. МИД Молдавии не давал разрешения на открытие избирательных участков на левом берегу Днестра, ссылаясь на то, что Молдавия не контролирует эту территорию и не может гарантировать безопасность на избирательных участках.

В августе 2023 года по решению МИД Молдавии количество сотрудников посольства России в Кишиневе было сокращено до 10 дипломатов и не более 15 технических сотрудников. Тогда из Кишинева уехали 22 дипломата и 23 технических работника, должности которых были сокращены.

Хроника 15 апреля 2021 года – 26 марта 2024 годаДипломатическое противостояние
МИД Молдавия Приднестровье Тирасполь Олег Васнецов
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