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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

Голикова объяснила рост числа пострадавших в Crocus обращением ушедших с места теракта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Увеличение числа пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall связано с тем, что в медорганизации позже начали обращаться ушедшие с места трагедии самостоятельно в шоковом состоянии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы ожидали, что люди будут обращаться, потому что многие уходили в шоковом состоянии и убегали из "Крокуса". На сегодняшний день тот приток в лечебные учреждения, которые мы видим, в стационары, амбулаторно, объясняется исключительно этим. Мы всем оказываем помощь", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о том, чем можно объяснить рост числа пострадавших в теракте.

При этом зампред правительства отметила, что "все, кто обращаются к нам, это, как правило, легкое течение, как правило, они на амбулаторном лечении".

"Тем не менее (...) детки вчера к нам поступили. Они не тяжелые", - добавила вице-премьер.

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Crocus City Hall Татьяна Голикова
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