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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти пострадавших при теракте

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В больницах в крайне тяжелом состоянии после теракта в Crocus City Hall остаются девять пациентов, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Врачи продолжают бороться за жизнь девяти пострадавших, в числе которых один ребенок - их состояние оценивается как крайне тяжелое. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ.

Также она сообщила, что 30 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще 25 пострадавших улучшилось, их готовят к выписке уже в ближайшие дни.

Амбулаторная помощь оказана 150 пациентам, однако данная цифра, по словам Голиковой, может измениться.

За весь период после теракта в больницы попали 145 человек, преимущественно с огнестрельными ранениями и отравлением продуктами горения, из них 52 пациента уже выписаны из стационаров, сообщила Голикова. Находятся на стационарном лечении 93 человек, в том числе пять детей.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Татьяна Голикова Crocus City Hall
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