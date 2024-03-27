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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в Crocus City Hall

В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в Crocus City Hall
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Следственный комитет (СК) после теракта в Crocus City Hall поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях, сообщается во вторник в телеграм-канале ведомства.

"В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

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"Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов", - говорится в сообщении.

Все эти данные, отметили в СК, были доложены главе ведомства Александру Бастрыкину на прошедшем совещании на месте трагедии.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 140 человек, еще более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий после теракта день пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Последние были арестованы решением Басманного суда Москвы 24 марта. В понедельник Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест еще троих фигурантов дела.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Crocus City Hall Московская область Красногорск
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