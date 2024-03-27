Песков назвал странными заявления США о причастности ИГ к теракту в Crocus

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает странным, что США настаивают на причастности ИГ(террористическая организация, запрещена в России) к организации теракта в Crocus City Hall, хотя российские следователи продолжают работу и пока не выдвигали официальных версий.

"Если вы обратили внимание, пока никто никаких официальных версий не высказывал, - сказал он "Известиям", комментируя реплику об "украинском следе" в теракте. - Спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и уже остановиться на одной, аргументированной".

"Если у нас пока нет возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, по меньшей мере, странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии, - продолжил Песков. - Это говорит о том, что, как минимум, они хотят с чего-то переключить внимание".

"Ни Украина, ни Великобритания, ни США не стоят за этим нападением", - заявил на брифинге ранее 27 марта представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения российских силовиков о возможной причастности Запада к теракту в Crocus City Hall.

27 марта в СКР и Генпрокуратуре пообещали рассмотреть обращение депутатов Госдумы и общественников о возможной причастности стран Европы и США к терактам на территории России и против интересов России.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников сообщил журналистам, что США, Великобритания и Украина могут быть причастны к теракту. В тот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на вопрос, кто стоит за терактом в Crocus City Hall, ИГ или Украина, ответил, что Украина. Он также заявил, что многое указывает на причастность Киева к случившемуся.

25 марта Песков отказался оценивать правдоподобность версии о причастности ИГ к теракту, сославшись на невозможность комментировать ход расследования. На вопрос, почему российскими властями среди возможных организаторов теракта не упоминается ИГИЛ, представители которой, как сообщают СМИ, уже взяли на себя ответственность за нападение на Crocus City Hall, он ответил, что следствие продолжается.

В ночь 25 марта Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая четырех граждан Таджикистана, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Троих фигурантов - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова - суд арестовал на тот же срок днем 25 марта. 26 марта по делу был арестован уроженец Киргизии и гражданин России Алишер Касимов.