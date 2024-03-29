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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Действия исполнителей теракта в Crocus координировались через Telegram

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Действия террористов, которые атаковали комплекс Crocus City Hall, координировались неизвестным через мессенджер, после преступления они выехали в сторону украинской границы, сообщил в пятницу Следственный комитет РФ.

"Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в Crocus City Hall путем голосовых сообщений через мессенджер "Телеграм" координировал мужчина, который представился им под псевдонимом", - заявили в СК.

Там добавили, что "по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения".

В ведомстве сообщили, что "продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Позднее в СКР сообщили о задержании двенадцатого подозреваемого в соучастии в этом преступлении.

В настоящее время арестованы девять фигурантов о теракте в Crocus City Hall.

Хроника 22 – 29 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Следственный комитет РФ Telegram Crocus City Hall
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