Мигранта в Алтайском крае обвинили в оправдании теракта в Crocus City Hall

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Тридцатилетний мигрант арестован в Алтайском крае по обвинению в оправдании теракта в Crocus City Hall, сообщает в пятницу следственное управление СКР по региону.

СКР предъявил мигранту обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

По данным следствия, 24 марта в помещении одного из магазинов города Рубцовска обвиняемый, не имеющий регистрации на территории России, публично высказался в оправдание террористического акта, совершенного в здании Crocus City Hall.

По ходатайству следователя СК суд арестовал мигранта.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По данным на пятницу, 29 марта, количество погибших в теракте в зале Crocus City Hall составило 144 человека.