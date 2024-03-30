Бурение самой глубокой скважины началось на месте ЧП на руднике "Пионер"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Буровые работы начались на восьмом участке в районе обвала в шахте на руднике "Пионер" в Амурской области, где две недели оказались заблокированы 13 человек, скважина будет наиболее глубокой, сообщает региональный главк МЧС России.

"Установка, бурившая четвертую скважину (расчетная глубина составляла 350 метров - ИФ) и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой восьмой скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 метров", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется бурение на четырех участках. Пятая скважина пробурена на 231 метр из 295 запланированных, шестая - на 226 метров из 315, седьмая на 85 метров из 255 расчетных.

"Проходка скважин ведется в места возможного нахожд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ения людей, для определения состояния горных выработок, наличия в них пригодной для дыхания атмосферы, присутствия воды, пульпы, горной массы", - отметили в министерстве.

Принято решение о приостановке работ в горных выработках шахты, ниже зоны затопления, так как сохраняется опасность повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты и угроза обрушения борта карьера.

Как сообщалось, на золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта обрушилась горная масса, в шахте остались 13 человек. Разведка обстановки внутри шахты с помощью видеокамеры через первые пробуренные скважины показала отсутствие пустот в горных выработках.

В регионе введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника.