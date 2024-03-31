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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Бастрыкин поручил изучить связи каждого из фигурантов дела о теракте в Crocus

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил продолжить сбор и анализ доказательств по делу о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном Crocus City Hall.

При этом он акцентировал внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале СКР.

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Согласно сообщению, Бастрыкин провел в воскресенье оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в Crocus City Hall. Перед этим он проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями Crocus City Hall. Главе ведомства доложили о том, что в настоящее время продолжается процесс ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​признания их потерпевшими и выдачи вещей и транспортных средств.

В ходе совещания главе СКР были также представлены доклады в рамках работы по разным направлениям, в том числе экспертному и криминалистическому сопровождению следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 31 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Александр Бастрыкин Crocus City Hall
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