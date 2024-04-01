Суд начнет рассмотрение иска "РусХимАльянса" к Linde на 105 млрд рублей 13 июня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению и назначил на 13 июня первое заседание по рассмотрению иска ООО "РусХимАльянс" к Linde PLC и Linde GmbH о взыскании 105,493 млрд рублей, сообщается в арбитражной картотеке.

"РусХимАльянс" и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

В рамках другого судебного процесса по иску "РусХимАльянса" российский суд уже постановил взыскать с Linde 114 млрд рублей и обратил взыскание на ее российские активы.