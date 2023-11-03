Суд в Петербурге арестовал изо-контейнеры Linde по иску "Русхимальянса"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО "Русхимальянс" (РХА, СП "Газпрома" и "РусГазДобычи", один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) к компании Linde GmbH о наложении обеспечительных мер, говорится в решении суда.

В перечень арестованного имущества вошли 13 изо-контейнеров для хранения жидкого гелия.

Как сообщалось, "Русхимальянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

РХА указывал в судебных документах, что банки-гаранты отказываются исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "Русхимальянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро.

Суд в рамках настоящего дела уже накладывал обеспечительные меры на имущество Группы компаний Linde и арестовал имущество общей стоимостью порядка 35 млрд руб.

"РХА обнаружил дополнительное имущество (13 изо-контейнеров для хранения жидкого гелия), принадлежащее непосредственно двум ответчикам, а также двум их дочерним компаниям, которое на данный момент находится на территории России во владении ООО "Газпром гелий сервис", не находится под арестом и должно быть вывезено с территории России в ближайшие дни. Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта ввиду того, что требования РХА могут быть возмещены исключительно за счет имущества ответчиков, находящегося на территории России", - говорится в решении.

В то же время, по сведениям РХА, "совокупная стоимость 13 контейнеров не превышает 1,3 млрд руб., что в любом случае меньше необеспеченных предыдущим арестом требований РХА, которые составляют порядка 109 млрд руб. (144 млрд руб. (требования РХА) - 35 млрд руб. (сумма уже арестованного имущества)".