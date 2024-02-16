Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Российский суд удовлетворил иск "РусХимАальянса" к Linde о взыскании 142 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "РусХимАльянса" к группе Linde о взыскании по контракту на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства на 993 млн евро и 44 млрд рублей (всего это около 142 млрд рублей).

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в картотеке о решении суда.

"РусХимАльянс" также требовал обратить взыскание на доли компаний группы Linde в российских активах.

"РусХимАльянс" (один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Газпром РусХимАльянс Linde
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

За рекламу на ресурсах иноагентов будет грозить до двух лет лишения свободы

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Ямальские медики сообщили, что Навального пытались реанимировать более получаса

Путину доложили о смерти Навального

СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

СК проведет процессуальную проверку по факту смерти Навального

В Кремле заявили, что ФСИН выясняет причины смерти Навального

Управление ФСИН сообщило о смерти Навального

Банк России сохранил ставку, не дал прямого сигнала, но предостерег от "эйфории"

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%

Убийство Владлена Татарского

Гособвинение попросило увеличить срок лишения свободы Дарье Треповой на год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });