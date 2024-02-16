Российский суд удовлетворил иск "РусХимАальянса" к Linde о взыскании 142 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "РусХимАльянса" к группе Linde о взыскании по контракту на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства на 993 млн евро и 44 млрд рублей (всего это около 142 млрд рублей).

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в картотеке о решении суда.

"РусХимАльянс" также требовал обратить взыскание на доли компаний группы Linde в российских активах.

"РусХимАльянс" (один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.