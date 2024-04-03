Что произошло за день: среда, 3 апреля

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года, безработица в РФ снизилась до 2,8%, в Москве ветром повалило деревья, девять человек погибли при землетрясении на Тайване

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мишустин предложил сделать дивиденды инструментом перераспределения прибыли банков, но отметил, что резких изменений быть не должно. После этого заявления акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года.

- Не менее девяти человек погибли в результате сильнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване. Еще более 900 человек пострадали.

- Безработица в РФ в феврале 2024 года обновила исторический минимум, свидетельствуют данные Росстата. Показатель снизился до 2,8% с 2,9% в январе.

- Главный инженер рудника "Пионер" в Приамурье отправлен под арест. По данным следствия, горняки в шахте работали в пределах заполненного водой карьера, что является нарушением правил безопасности при проведении горных работ. Отработанный карьер не осушили и вода прорвалась в шахту.

- Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир". В ВТБ осталась возможность снять средства в национальной валюте, а в "Береке банке" можно проводить операции в банкоматах и терминалах. Национальная платежная система Киргизии также прекратила обслуживание карт "Мир".

- Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали альянсу рекомендаций по изменению политики по добыче нефти. Следующее заседание запланировано на 1 июня 2024 года. Источник "Интерфакса" анонсировал на этот же день полноформатную встречу.

- В Москве местами ветром повалило деревья и поломало конструкции, прошел дождь. С середины дня в городе закрылись некоторые сады и парки, а также зоопарк. Мокрый снег и понижение ночных температур до минус 4 градусов прогнозируются в Москве с четверга.

- "Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу: команда проиграла в матче с екатеринбургским "Уралом".