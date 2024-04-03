Владелец узла перекачки "грязной" нефти в "Дружбу" не смог взыскать просроченный долг

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Самарское ООО "Нефтеперевалка", процедура банкротства которого прерывалась из-за нехватки средств на ее проведение, попыталась взыскать с ООО "Юкола-Нефть" (Саратовская область) просроченную задолженность по договору, но не преуспело.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Самарской области отказал "Нефтеперевалке" в иске на 6 млн рублей к "Юкола-Нефти" из-за истекшего срока исковой давности.

"Нефтеперевалка", фигурировавшая в деле загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года, прекратила хозяйственную деятельность в конце апреля того же года. На тот момент между ней и "Юкола-Нефтью" действовал частично исполненный договор о перекачке по трубопроводам "Нефтеперевалки" нефти заказчика в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть".

"Юкола-Нефть" добилась возврата части неперекачанной нефти (2,3 тысячи тонн) через суд в 2020 году. "Нефтеперевалка" же подала иск о взыскании долга по договору лишь в октябре 2023 года, посчитав, что срок исковой давности исчисляется с момента передачи документов конкурсному управляющему в марте 2021 года, а не с мая 2019 года, как считает, ссылаясь на договор, "Юкола-Нефть".

Суд не согласился с расчетами предприятия-банкрота, указав, что введение процедуры банкротства и назначение конкурсного управляющего само по себе не прерывает и не возобновляет течение срока исковой давности, не изменяет общего порядка его исчисления.

"При противоположном подходе, предполагающем для конкурсного управляющего при взыскании дебиторской задолженности должника иной порядок исчисления срока исковой давности, любая дебиторская задолженность должника с истекшим сроком исковой давности при обращении конкурсного управляющего с иском о взыскании долга не будет считаться просроченной", - говорится в решении суда.

"Нефтеперевалка" была признана банкротом в феврале 2021 года. Двумя годами позже, в феврале 2023 года Арбитражный суд Самарской области из-за нехватки средств на финансирование процедуры прекратил производство по делу о банкротстве. Однако уже в мае МСП банк добился его возобновления Суд счел прекращение дела о банкротстве преждевременным, несмотря на сложности с финансированием самой процедуры, а также арестом имущества предприятия (недвижимость, прилегающие объекты и нефтяное оборудование, находящиеся в залоге у МСП банка) в рамках уголовного дела о загрязнении нефти.

Конкурсный управляющей "Нефтеперевалки" пытался организовать торги по продаже части имущества банкрота, в том числе узла учета нефти "Лопатино", фигурирующего в деле о загрязнении на нефтепроводе, но против их проведения выступила "Транснефть-Дружба". Запрет на проведение аукциона поддержал суд.

Рассмотрение "основного" уголовного дела о загрязнении нефти на "Дружбе" должно было начаться весной 2023 года, но по итогам предварительного слушания было возвращено в прокуратуру. По делу проходят, в числе прочих, топ-менеджеры "Нефтеперевалки".

В конце апреля 2019 года нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов была обнаружена на Мозырском НПЗ в Белоруссии. В результате инцидента транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

По итогам проверки был найден источник загрязнения - узел учета "Лопатино" в Самарской области, откуда нефть попала в систему магистрального трубопровода. Слив сырья с добавлением хлорорганических соединений, по версии следствия, был произведен с целью скрыть хищения, считает следствие.