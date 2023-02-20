Фигурирующая в деле о "грязной" нефти самарская "Нефтеперевалка" избежала банкротства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области из-за нехватки средств на финансирование процедуры прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Нефтеперевалка" (Самарская область), фигурирующего в деле о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

С ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве в суд обратилась конкурсный управляющий "Нефтеперевалки" Елизавета Порамонова.

Причиной стало отсутствие финансирования самой процедуры.

Сложности вызвала процедура реализация имущества должника, поскольку недвижимость, прилегающие объекты и нефтяное оборудование (находятся в залоге АО "МСП "Банк" - ИФ) арестованы в рамках уголовного дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года.

Ранее конкурсный управляющей пыталась организовать торги по продаже части имущества "Нефтеперевалки", в том числе узла учета нефти "Лопатино", фигурирующего в деле о загрязнении на нефтепроводе, но против их проведения выступила "Транснефть-Дружба". Запрет на проведение торгов поддержал суд.

Между тем, согласие на финансирование банкротства не предоставили и кредиторы.

Расходы на содержание имущества "Нефтеперевалки" практически в течение двух лет фактически осуществляет конкурсный управляющий.

При этом, ежемесячные затраты, не включая налоги, коммунальные платежи и различные единовременные выплаты, составляют 721,5 тыс. рублей.

В настоящее время суд пришел к выводу, что дальнейшее продление срока конкурсного производства не приведет к удовлетворению требований кредиторов.

"В связи с тем, что вероятность снятия уголовных арестов в рамках уголовного дела крайне мала, осуществить реализацию залогового имущества не представляется возможным", - говорится в определении суда.

Вместе с тем, суд обратил внимание, что "прекращением производства по делу право кредиторов на получение своих требований от должника, в том числе в принудительном порядке в рамках исполнительного производства, не утрачивается".

Как сообщили "Интерфаксу" в Волжском районном суде Самарской области, рассмотрение "основного" уголовного дела о загрязнении нефти на "Дружбе" начнется не ранее следующей недели.

Дело о "грязном" нефтепроводе

Фигурантами дела о загрязнении нефтепровода стали Светлана Балабай, занимавшая тогда должность гендиректора ООО "Нефтеперевалка", бывший гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, бывший замгендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, бывший сотрудник компании "Транснефть-Дружба" Роман Якушев, а также бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" (входит в ГК "Петронефть") Роман Ружечко и экс-владелец этой группы Роман Трушев. Позднее стало известно об увеличении числа фигурантов дела.

Уголовные дела в отношении нескольких фигурантов были выделены в отдельное производство, в прошлом году суды вынесли по ним приговоры.

Сообщалось, что в конце апреля 2019 года нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов была обнаружена на Мозырском НПЗ в Белоруссии. В результате инцидента транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

По итогам проверки был найден источник загрязнения – узел учета "Лопатино" в Самарской области, откуда нефть попала в систему магистрального трубопровода. Слив нефти с добавлением в ее состав хлорорганических соединений, по версии следствия, был произведен с целью скрыть хищения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Нефтеперевалка" зарегистрировано в октябре 2017 года в селе Николаевка Самарской области. Основной вид деятельности - транспортировка нефти по трубопроводам. Бенефициаром компании после смены собственника в августе 2019 года (с 2018 года была Балабай - ИФ) является Сергей Сапунов. Его доля находятся в залоге у МСП-банка.

"Нефтеперевалка" была признана банкротом решением суда от 27 октября 2020 года, в отношении общества была введена процедура наблюдения. В феврале 2021 года суд открыл в отношении ООО конкурсное производство.