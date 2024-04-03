"Билайн" предложил законодательно ограничить число регистрируемых на один паспорт сим-карт

Верифицировать пользователя предлагается через портал госуслуг

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") считает необходимым на законодательном уровне реализовать новые меры по борьбе с распространением "серых" сим-карт, заявил президент компании Александр Панков. Его комментарий прозвучал в фильме компании о рынке серых сим-карт.

"В решении проблемы "серых" sim участникам телеком-рынка точно не помешала бы помощь государства. Мы считаем, что помочь можно путем уточнения действующих механизмов идентификации абонента, и видим четыре основных момента, которые для этого нужны", - сказал Панков.

В частности, по его словам, необходимо ввести ограничение количества сим-карт, которые можно зарегистрировать на один паспорт.

Кроме того, необходимо сделать так, чтобы активировать сим-карту можно было только после регистрации подлинного абонента. Для верификации пользователя при регистрации сим-карты необходимо использовать портал госуслуг, считает Панков.

"В-четвертых, необходимо начало формирования административной практики со стороны Роскомнадзора. Было бы здорово, если бы эта практика началась, и мы увидели первые штрафы в адрес нарушителей", - сказал он.

До прихода в "Вымпелком" Панков был заместителем руководителя Роскомнадзора.

Гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов подчеркивает в фильме, что решить проблему "серых" сим-карт возможно только в партнерстве. "К этому партнерству мы призываем телеком-операторов, банкиров. Без взаимодействия с этой историей никак не справиться, и прежде всего - без взаимодействия с государством", - сказал Торбахов.

В фильме говорится, что сейчас любой желающий и для любых целей может приобрести без предъявления паспорта неограниченное количество сим--карт - их продают или раздают бесплатно на улицах и рынках, а для активации нужно лишь пополнить баланс. Часто такими картами пользуются мошенники.

Проблема "серых" сим-карт обсуждается уже долгое время, а в 2021 году вступил в силу закон, направленный на борьбу с их распространением. В частности, закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных сим-карт. Согласно закону, без подтверждения личности человека, использующего номер, оператор будет обязан прекратить его обслуживание. Контролировать соблюдение операторами этой нормы должен Роскомнадзор с помощью специальной информационной сети мониторинга.