Шадаев прокомментировал идею запретить пополнять баланс на телефоне наличными без паспорта

Он заверил, что новые меры по борьбе с серыми SIM-картами не скажутся на доступности услуг

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Дополнительные меры по борьбе с "серыми" SIM-картами, которые в настоящее время прорабатывают в Минцифры, никак не скажутся на доступности услуг связи для потребителей, заявил руководитель ведомства Максут Шадаев.

"Ведомости" 16 июля сообщили, что Минцифры разработало поправки к закону "О связи", по которым пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить SIM-карту - только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). За нарушение этих требований продавец может быть оштрафован на сумму до 10 тысяч рублей за каждую SIM-карту, проданную с нарушениями, пишет издание. По данным газеты, сейчас поправки проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии.

"Разные предложения прорабатываются по повышению надежности идентификации получателей сим-карт и абонентов. Сейчас рассматривается много разных предложений для решения проблемы борьбы с "серыми" SIM-картами. Я считаю, что это, конечно, никак не скажется на доступности (для пользователей услуг - ИФ)", - сказал Шадаев журналистам в ответ на вопрос, действительно ли эти поправки разработаны.

Министр напомнил, что требование об идентификации абонентов существуют давно.

"Эти нормы уже действуют, просто они не выполняются, поэтому мы обсуждаем, как их нужно правильно администрировать. Требование же есть о том, что абонент должен идентифицироваться. Поэтому это вопрос донастройки механизмов контроля и соблюдения этих требований. И введение ответственности за их нарушение", - сказал Шадаев.