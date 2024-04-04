Вступило в силу соглашение России и Кувейта о военно-техническом сотрудничестве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - 12 марта вступило в силу соглашение между правительствами России и Кувейта о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в июле 2023 года. Соглашение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Настоящее соглашение заключается сроком на 5 лет, в дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого очередного периода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.

Россия и Кувейт договорились вести сотрудничество по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники, обеспечение эксплуатации, ремонта, поддержания и модернизации продукции военного назначения, оказание услуг в области военно-технического сотрудничества.

Кроме того они могут сотрудничать в области разработки, производства и изготовления продукции, а также отправлять специалистов в командировки для помощи в реализации совместных программ в области военно-технического сотрудничества.

"Каждая из сторон без предварительного письменного согласия другой стороны не продает и не передает третьей стороне, в том числе международным организациям, иностранным юридическим и (или) физическим лицам, вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, а также иную продукцию военного назначения, полученную или приобретенную в ходе военно-технического сотрудничества и реализации контрактов, заключенных в рамках настоящего соглашения", - говорится в документе.