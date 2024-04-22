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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Мантуров отметил рост инвестиционной активности в экономике

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность в российской экономике растет, несмотря на высокую ключевую ставку Банка России (сейчас составляет 16%), поддержку отраслям оказывает, в частности, заказ со стороны государства, заявил на пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Экономика России не теряет своих конкурентных преимуществ. В прошлом году, несмотря на внешнее давление, обрабатывающая промышленность в России показала 7,5% (роста - ИФ), а за первые два месяца этого года прибавила ещё 10,6%. И если говорить о ближайшую будущем, даже на фоне нынешней ключевой ставки в России, мы видим высокий уровень заказов, рекордный уровень PMI - 55,7% и инвестиционной активности бизнеса", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что инвестактивность "поддерживают и реализуемые правительством традиционные и новые системные механизмы, а также преференциальные налоговые режимы".

"Но самое главное - это, конечно, масштабный спрос для промышленности, который генерирует государство и все отрасли экономики, двигаясь в направлении технологического суверенитета", - добавил Мантуров.

В начале апреля глава Минпромторга заявлял, что министерство ожидает роста обрабатывающей промышленности в 2024 году на более чем 5% при сохранении динамики начала года. "Все будет зависеть от многих факторов, в том числе и денежно-кредитной политики, но с учётом тех показателей, которые мы видим за первые два месяца, я думаю, что по результатам года это должно быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - говорил тогда Мантуров.

Как сообщал Росстат, в январе 2024 года рост в обрабатывающих отраслях составил 7,5% в годовом сравнении, в феврале он ускорился до 13,5%.

Денис Мантуров Минпромторг Росстат
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