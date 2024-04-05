Жителей двух из трех районов Орска эвакуируют после прорыва насыпной дамбы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Жители Ленинского и Советского районов города Орска подлежат эвакуации из-за прорыва насыпной дамбы, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры в пятницу.

"В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах г. Орска", - говорится в сообщении.

Орск разделен на три района: Ленинский, Октябрьский и Советский.

По данным прокуратуры, поврежденная дамба отделяет жилой массив от водоема.

В зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, сообщает региональное управление МВД.

Ранее о проведении эвакуации жителей Орска сообщило МЧС России.

"В Орске из-за порыва дамбы усилена группировка спасателей МЧС РФ. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

Спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

В свою очередь в пресс-службе губернатора Оренбургской области "Интерфаксу" уточнили, что данная дамба – "насыпная, она защищает дорогу, проезжую часть, чтобы изменить движение реки".

"Эта насыпная часть в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый. Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем, эвакуация продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пятницу пресс-служба губернатора сообщила, что в регионе из-за весеннего половодья подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок.

В пятницу в регион была направлена дополнительная группировка спасателей, на место прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Орск – город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.