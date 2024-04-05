Более 30 большегрузов засыпают прорыв в дамбе в оренбургском Орске

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Три десятка большегрузов задействованы для укрепления прорванной насыпной дамбы в Орске Оренбургской области, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Ситников.

"Проводится эвакуация в связи с тем, что произошел порыв земляной насыпной дамбы, которая находится в черте города и прикрывала его от паводковых и талых вод. Небольшой порыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю", - сообщил он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ.

Всего на месте происшествия режиме работают 33 большегруза, которые засыпают брешь в дамбе.

"Мы рекомендуем жителям не пренебрегать советами специалистов, в том числе сотрудников МЧС РФ, и пройти в пункты временного размещения", - добавил Ситников.

В свою очередь, пресс-служба губернатора Оренбуржья уточняет, что службы устранения ЧС также направили технику к месту прорыва: 33 самосвала с засыпным материалом, пять фронтальных погрузчиков.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.