Инцидент с прорывом защитной дамбы в Орске не повлиял на движение поездов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Движение по участку Южно-Уральской железной дороги в районе Орска, где прорвало защитную дамбу, осуществляется в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала РЖД - "Южно-Уральская железная дорога" (ЮУЖД) в пятницу.

"На данный момент движение пассажирских и пригородных поездов по станции Орск осуществляется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Оренбургский регион расположен в южной части Южно-Уральской железной дороги. Он занимает около 30% ее протяженности, являясь самым крупным на ЮУЖД. Здесь проходят транзитные потоки к центру магистрали, на юго-запад России и в направлении Северного Казахстана. Регион граничит с Куйбышевской и Приволжской железными дорогами. В Оренбургском регионе расположены такие промышленные центры, как Оренбург, Новотроицк, Медногорск, где сконцентрированы предприятия нефтегазового комплекса.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, под эвакуацию попали два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории Оренбуржья в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.