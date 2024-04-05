Дамба в оренбургском Орске повреждена в двух местах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Насыпная дамба в городе Орске Оренбургской области повреждена в двух местах, специалисты работают над ее восстановлением, сообщил глава города Василий Козупица.

"Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта. Проводится эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей", - приводятся его слова в телеграм-канале пресс-службы губернатора Оренбуржья.

Козупица отметил, что "вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность".

Для эвакуации людей подаются автобусы, граждан перевозят в ПВР или в другой район - Новый город - к родственникам.

В свою очередь, администрация Орска сообщает в своем телеграм-канале, что энергетики ограничат подачу электричества в Старом городе.

"В случае повышения паводковых вод до критического уровня, энергетики в целях безопасности будут временно отключать подтапливаемые электросетевые объекты", - предупредили в мэрии.

Подача электроэнергии в районы, не подлежащие эвакуации, будет осуществляться по временным схемам.

Как сообщалось, в пятницу вечером в Орске прорвало насыпную защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В зону затопления попадают более 4 тыс. домов и почти 11 тыс. жителей, эвакуации подлежат два из трех районов города - Ленинский и Советский.

Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряженной паводковой ситуацией.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.