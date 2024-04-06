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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Ширина разрушения дамбы в Орске составляет около 10 метров

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Дамба в Орске (Оренбургская область) разрушена только в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Дамба длиной несколько километров. Нагрузку она испытывает там, где много воды. Утром в субботу здесь было разрушено в пределах 10 метров", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что дамба была построена в 2014 году, а до этого в данной части Орска регулярно "все плыло в ходе паводка".

Защитную насыпную дамбу прорвало 5 апреля. В настоящее время в Орске подтоплено более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.

Оренбург Оренбургская область Орск
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