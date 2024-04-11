Из Белгородской области эвакуируют еще около 2000 детей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Из Белгородской области вывезли уже больше 10 тысяч детей, в ближайшее время из региона вывезут еще около 2000 детей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"На этой неделе планируем проводить группы детей в Ивановскую, Псковскую, Костромскую, Кировскую, Челябинскую и Смоленскую области, Республику Башкортостан, Северную Осетию и Удмуртию", - написал он в Telegram и добавил, что идут переговоры о приеме детей с Карелией, Омской и Новгородской областями.

В местах временного размещения для белгородских школьников организуют учебный процесс.

"197 детей из Белгорода и Белгородского района сейчас отдыхают в оздоровительном лагере "Маяк" Ленинградской области. Для ребят организован учебный процесс - после утренней зарядки и завтрака дети постарше уезжают в школу на автобусах, а учащиеся начальных классов занимаются с учителями прямо в лагере", - привел пример Гладков.

Эвакуацию белгородских детей из-под обстрелов продлили до конца учебного года. В апреле сообщалось, что выпускникам белгородского приграничья разрешили в этом году не сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Затем стало известно, что эвакуированным выпускникам разрешат сдать эти экзамены по месту пребывания.