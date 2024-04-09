РФ заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ и секретариатом ООН на фоне ситуации с ЗАЭС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ в связи с атаками беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что на этот раз от ответственности уйти не получится, мы заинтересованы в сотрудничестве с МАГАТЭ, и с секретариатом ООН, но, конечно же, будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг ЗАЭС, но и в целом по поводу Украины", - сказал российский министр на пресс-конференции в Пекине.

Он напомнил, что Москва "выносит этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание СБ ООН" "и там будет настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний оценок действий украинского режима".

"Когда мы соглашались на постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, мы среди прочего руководствовались необходимостью для них давать объективную оценку того, что там происходит, как управляется станция, как обеспечиваются ядерная, физическая безопасность. Конечно же, мы исходили из того, что такого рода атаки против крупнейшей АЭС в Европе будут фиксироваться", - подчеркнул Лавров.