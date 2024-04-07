В МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасности

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Повреждения на Запорожской АЭС в результате атаки беспилотников не скажется негативно на ядерной безопасности, сообщило в воскресенье МАГАТЭ.

"Повреждение шестого энергоблока не поставило под угрозу ядерную безопасность", - говорится в сообщении агентства в соцсети.

При этом в МАГАТЭ назвали случившееся "серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора".

"Это явное нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии, их должны немедленно прекратить", - приводят в соцсети слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее в воскресенье в департаменте коммуникаций Госкорпорации "Росатом" сообщили, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, ставящих безопасность станции под прямую угрозу.

"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и стран Европейского союза незамедлительно отреагировать на попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной электростанции на континенте

Ранее, 5 апреля, ВСУ осуществили атаку на территорию станции. Прилеты дронов ВСУ зафиксировали в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (Входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом"). ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища.