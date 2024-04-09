На ЗАЭС сообщили об ударе ВСУ по уникальному тренажеру реакторного зала

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удар по уникальному тренажерному центру Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили во вторник представители станции.

"Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что в результате атаки пострадавших нет.

Эта атака стала пятой на территорию ЗАЭС с начала апреля. Ранее в понедельник над территорией станции сбили дрон, его обломки упали на крышу шестого энергоблока. Заряд не сдетонировал, его обезвредили специалисты.

"Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН", - добавили на станции.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ и с секретариатом ООН на фоне ситуации вокруг ЗАЭС. По его словам, Москва "выносит этот вопрос на специальное заседание исполнительного совета МАГАТЭ, на специальное заседание СБ ООН", "и там будет настаивать на необходимости получить прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").