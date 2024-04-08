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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Россия потребовала созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за атак на ЗАЭС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия призывает созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ в связи с атаками беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"В соответствии с правилом 11 (b) Временных правил процедуры Совета управляющих МАГАТЭ Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета в связи с недавними нападениями и провокациями Вооруженных сил Украины против Запорожской АЭС", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.

Накануне в "Росатоме" сообщили, что ЗАЭС подверглась серии атак дронов ВСУ, ставящих безопасность станции под прямую угрозу. "Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС незамедлительно отреагировать на попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной электростанции на континенте.

В МИД РФ заявили, что Москва ожидает от гендиректора МАГАТЭ "публичной и исчерпывающе правдивой реакции" на случившееся.

ЗАЭС МАГАТЭ
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