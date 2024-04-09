Суд рассмотрит иск об обращении активов "Макфы" в доход государству в закрытом режиме

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинска по ходатайству представителя Генпрокуратуры решил рассмотреть иск об обращении активов "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства на закрытом судебном заседании, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Продолжить судебное разбирательство (...) в закрытом судебном заседании", - сказал судья.

Представитель Генпрокуратуры аргументировал свое ходатайство тем, что в материалах есть данные уголовного дела, которое расследуется в отношении одного из ответчиков и представляет следственную тайну, а также материалы, касающиеся персональной информации ответчиков, в частности, справки о доходах Михаила Юревича и Вадима Белоусова.

Представители ответчиков выступали против этого ходатайства.

Замгенпрокурора 28 марта подал в Центральный суд иск к производителю макарон "Макфа" и аффилированным с ней юридическим и физическим лицам об обращении их имущества в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", стали еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак", а также 13 физических лиц, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, бывший сенатор Вадим Белоусов, Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Замгенпрокурора в порядке обеспечительных мер попросил запретить регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями компаний. Суд это ходатайство удовлетворил. Судебные приставы постановили наложить арест на активы ответчиков.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год был губернатором Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.